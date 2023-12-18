Радимов: Абаскаль может возглавить «Севилью». Карпин — идеальная фигура для «Спартака»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, что Гильермо Абаскаль может покинуть московский «Спартак».
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, что Гильермо Абаскаль может покинуть московский «Спартак».
Радимов около четырех лет выступал за «Сарагосу» и сохранил ряд контактов в Испании.
— Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.
— Кто придет вместо него, Валерий Карпин?
— Там (Александр) Мостовой есть (смеется). Мое мнение: Карпин — идеальная фигура для «Спартака», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. В феврале испанский специалист продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.
В текущем сезоне «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 8 очков.