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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов: Абаскаль может возглавить «Севилью». Карпин — идеальная фигура для «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, что Гильермо Абаскаль может покинуть московский «Спартак».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Радимов около четырех лет выступал за «Сарагосу» и сохранил ряд контактов в Испании.

— Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.

— Кто придет вместо него, Валерий Карпин?

— Там (Александр) Мостовой есть (смеется). Мое мнение: Карпин — идеальная фигура для «Спартака», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. В феврале испанский специалист продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.

В текущем сезоне «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 8 очков.

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