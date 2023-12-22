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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшего спортивного директора «Зенита» не будет в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, приезжавший на встречу с представителями «Спартака», не будет работать в московском клубе.

Спартак
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Источник: ФК "Зенит"

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от работы в московском «Спартаке». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 43-летний испанский специалист разошелся с руководством «красно-белых» в видении развития клуба. Его не устроила концепция, которую ему предложило руководство «Спартака».

Источники «Чемпионата» сообщают, что «Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой из-за желания видеть на этой должности «человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником».

Ранее сообщалось, что московский клуб планирует закрыть вопрос с назначением нового спортивного директора до конца года. Сейчас этот пост занимает Пол Эшуорт.

Рибалта был спортивным директором «Зенита» с 2018-го по 2021 год. До приезда в Санкт-Петербург он работал на должности главного скаута в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». После отъезда из России испанец работал спортивным директором в «Парме» и «Марселе».

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