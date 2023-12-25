СМИ: Даниил Лесовой подпишет контракт с «Маккаби» из Хайфы

Как сообщает Sport5, клубы достигли принципиального соглашения. «Маккаби» заплатит за 25-летнего полузащитника около 1 млн евро.

25-летний Лесовой играет за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей за бело-голубых во всех турнирах и один результативный пас. Ранее Даниил выступал за молодежную команду «Зенита» и тульский «Арсенал».

Контракт Даниила с «Динамо» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,8 млн.

«Маккаби» из Хайфы — действующий чемпион Израиля. В сезоне-2023/24 после 10 проведенных матчей клуб находится на втором месте в турнирной таблице и уступает «Маккаби» из Тель-Авива 6 очков.