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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Даниил Лесовой подпишет контракт с «Маккаби» из Хайфы

Атакующий игрок московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее время подпишет контракт с израильским клубом.

Маккаби Хайфа
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sport5, клубы достигли принципиального соглашения. «Маккаби» заплатит за 25-летнего полузащитника около 1 млн евро.

25-летний Лесовой играет за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей за бело-голубых во всех турнирах и один результативный пас. Ранее Даниил выступал за молодежную команду «Зенита» и тульский «Арсенал».

Контракт Даниила с «Динамо» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,8 млн.

«Маккаби» из Хайфы — действующий чемпион Израиля. В сезоне-2023/24 после 10 проведенных матчей клуб находится на втором месте в турнирной таблице и уступает «Маккаби» из Тель-Авива 6 очков.

В весенней стадии Лиги Конференций «Маккаби» из Хайфы поборется с бельгийским «Гентом» за выход в ⅛ финала.

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