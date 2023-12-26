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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом Узбекистана в этом году, сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: ПФК ЦСКА

В тройке претендентов на награду лучшему игроку года были также защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов и экс-игрок «Спартака» Остон Урунов.

20-летний воспитанник «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев в августе 2023 года перешел в ЦСКА за €500 тысяч. В 13 матчах проведенных за армейцев в РПЛ он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Файзуллаев был номинирован на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году. Международное жюри IFFHS, состоящее из журналистов и футбольных экспертов из 120 стран мира, подведет итоги премии в конце января.

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