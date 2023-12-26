Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане

Источник: ПФК ЦСКА

В тройке претендентов на награду лучшему игроку года были также защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов и экс-игрок «Спартака» Остон Урунов.

20-летний воспитанник «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев в августе 2023 года перешел в ЦСКА за €500 тысяч. В 13 матчах проведенных за армейцев в РПЛ он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.