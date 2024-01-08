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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ

Старт Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 запланирован на 19 июля.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, старт первого тура чемпионата России в сезоне-2024/25 намечен на 19 июля.

Отмечается, что первый отрезок следующего розыгрыша чемпионата страны завершится 15 декабря 2024 года.

Проведение финала Кубка России сезона-2023/24 запланировано на 2 июня, Новый розыгрыш Кубка России планируется начать 23 июля.

Возобновление сезона-2023/24 после зимней паузы состоится 3 марта. После 18 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», на два очка опережающий петербургский «Зенит».

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