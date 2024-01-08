Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ
Премьер-лига: таблица и календарь
Старт Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 запланирован на 19 июля.
Старт Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 запланирован на 19 июля.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, старт первого тура чемпионата России в сезоне-2024/25 намечен на 19 июля.
Отмечается, что первый отрезок следующего розыгрыша чемпионата страны завершится 15 декабря 2024 года.
Проведение финала Кубка России сезона-2023/24 запланировано на 2 июня, Новый розыгрыш Кубка России планируется начать 23 июля.
Возобновление сезона-2023/24 после зимней паузы состоится 3 марта. После 18 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар», на два очка опережающий петербургский «Зенит».