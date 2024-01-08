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8 января, источник: Sportmail.ru

Дмитрий Губерниев оценил перспективы развития футбола в России

Комментатор и спортивный журналист высказался о перспективах развития российского футбола в 2024 году.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Губерниев назвал футбол флагманом российского спорта.

«Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки. Это касается не только футбола, но и всех остальных видов спорта. Нам важно сохранить спорт в стране, и пока нам это удается. А футбол здесь флагман. На футбол, на хоккей, на биатлон, на фигурное катание все смотрят особенно», — приводит Metaratings.ru слова Губерниева.

«Можно ли в нынешних условиях вырастить игрока высокого уровня? Это, безусловно, трудно. У нас трудностей очень много, но ставить крест мы не станем на будущем наших игроков. Конечно, можно, просто это сложнее. Мы не выступаем, наши юноши не играют в Европе. Но что делать? Закрывать футбол в стране? Нет. Надо двигаться дальше в этих трудных условиях», — добавил Губерниев.

Российские футбольные клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций от февраля 2022 года.

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