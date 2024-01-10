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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Ростова» обвинен в фальсификации возраста

Игрок сборной Габона и сербской «Црвены Звезды» Гелор Канга вызван в дисциплинарный комитет национальных футбольных ассоциаций Африки (CAF).

Ростов
Габон
Црвена ЗвездаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Экс-футболист «Ростова» Гелор Канга попал в скандал из-за возможной фальсификации возраста и подделки личных данных, в том числе имени и фамилии.

Согласно данным расследования, проведенного федерацией футбола ДР Конго, которая обратилась с этим вопросом в CAF, Канга родился не 1 сентября 1990 года в Габоне, а на пять лет раньше и в Конго. Настоящее имя футболиста — Киаку-Киаку Киангана. При этом родная мать футболиста умерла еще в 1986 году, задолго до официальной даты рождения Канга.

В связи с открывшимися данными, CAF проводит свое расследование перед началом Кубка африканских наций, запланированным на 13 января. Помимо персональных санкций футболисту за подделку документов CAF может лишить участия в турнире и всю сборную Габона, за которую Канга провел 64 официальных матча с 2011 года, в том числе в квалификации Кубка африканских наций 2024.

Гелор Канга выступал за «Ростов» с 2013-го по 2016 год. На счету игрока сборной Габона 70 матчей в РПЛ, 7 забитых мячей и 13 голевых передач.

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