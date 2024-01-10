«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Крыльев» Салтыкова
Футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Салтыковым из «Крыльев Советов».
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Футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником Никитой Салтыковым из «Крыльев Советов».
Контракт 19-летнего футболиста рассчитан до января 2028 года. Отмечается, что Салтыков до конца текущего сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.
В текущем сезоне Салтыков провел в РПЛ 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €3 млн.
Салтыков является воспитанником академии московского клуба «Чертаново», откуда в 2022 году он перешел в «Крылья Советов». Футболист стал четвертым игроком из академии «Чертаново» в составе «железнодорожников» после Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Владислава Сарвели.