«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Крыльев» Салтыкова

Контракт 19-летнего футболиста рассчитан до января 2028 года. Отмечается, что Салтыков до конца текущего сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В текущем сезоне Салтыков провел в РПЛ 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €3 млн.