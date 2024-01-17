Антон Миранчук останется игроком «Локомотива» до конца сезона

Агент Антона Миранчука Вадим Шпинев опроверг информацию о том, что футболист дал согласие на переход в турецкий клуб.

«Бешикташ» с предложением по Антону на нас не выходил. Да, куча дельцов и посредников интересуются этой темой. Никаких турецких журналистов мы не знаем, никакого согласия на переход не давали«, — приводит слова Шипнева “Чемпионат”.

Также Шипнев отметил, что летом игрок примет решение о месте продолжения карьеры, так как у него закончится соглашение с «Локомотивом».