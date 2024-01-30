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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Балтика» объявила о переходе голкипера Коновалова

29-летний российский вратарь Иван Коновалов имеет опыт выступлений в чемпионатах Шотландии, Сербии, Беларуси и Казахстана.

БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Иван Коновалов
Иван Коновалов | Источник: https://t.me/fc_baltika

Калининградская «Балтика» объявила о переходе вратаря Ивана Коновалова.

Недавно российский голкипер расторг контракт с казахстанским «Тоболом». До «Тобола» Коновалов выступал за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента из казанского «Рубина». Иван успел провести за шотландский клуб 11 матчей. До этого он играл в России за «Рубин» и «Урал», в Сербии — за «Бачку» и «Раднички», в Беларуси — за «Торпедо-БелАз».
В составе «Тобола» российский голкипер провел 24 матча во всех турнирах.

«Балтика» после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице.

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