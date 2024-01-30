«Балтика» объявила о переходе голкипера Коновалова

Недавно российский голкипер расторг контракт с казахстанским «Тоболом». До «Тобола» Коновалов выступал за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешел на правах свободного агента из казанского «Рубина». Иван успел провести за шотландский клуб 11 матчей. До этого он играл в России за «Рубин» и «Урал», в Сербии — за «Бачку» и «Раднички», в Беларуси — за «Торпедо-БелАз».

В составе «Тобола» российский голкипер провел 24 матча во всех турнирах.