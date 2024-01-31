«Локомотив» объявил о подписании нападающего из «Тулузы»
Боснийский форвард Саид Хамулич перешел в стан «железнодорожников» на правах аренды.
Боснийский форвард Саид Хамулич перешел в стан «железнодорожников» на правах аренды.
Московский «Локомотив» объявил о подписании нападающего «Тулузы» Саида Хамулича на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выкупа.
«Приветствуем новичка в нашей красно-зеленой семье! Добро пожаловать, Саид!» — написала пресс-служба железнодорожников.
23-летний игрок принадлежит «Тулузе», но первую часть сезона-2023/24 отыграл в аренде за «Витесс». В Нидерландах Хамулич сыграл 14 матчей (в основе — девять), не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. В Лиге 1 нападающий успел сыграть всего шесть матчей без результативных действий.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хамулича в 1 миллион евро..В его активе 6 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко в 18 турах.