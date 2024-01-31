«Локомотив» объявил о подписании нападающего из «Тулузы»

23-летний игрок принадлежит «Тулузе», но первую часть сезона-2023/24 отыграл в аренде за «Витесс». В Нидерландах Хамулич сыграл 14 матчей (в основе — девять), не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. В Лиге 1 нападающий успел сыграть всего шесть матчей без результативных действий.