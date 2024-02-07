«Краснодар» обыграл «Аль-Шабаб» благодаря голу Сперцяна

В ОАЭ на стадионе «Дубай Полис Клаб» «Краснодар» обыграл саудовский «Аль-Шабаб» — 1:0.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-26991659&hd=2&id=456244282&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный мяч был забит на 15-й минуте, когда полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда заработала 21 очко за 19 игр.