Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Рома
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
5.02
Брентфорд
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» обыграл «Аль-Шабаб» благодаря голу Сперцяна

Лидер РПЛ обыграл саудовский клуб в товарищеском матче в Дубае.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

В ОАЭ на стадионе «Дубай Полис Клаб» «Краснодар» обыграл саудовский «Аль-Шабаб» — 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Единственный мяч был забит на 15-й минуте, когда полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда заработала 21 очко за 19 игр.

2 марта в первом после зимней паузы туре РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Рубином».

 Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по...
Родченков: Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь