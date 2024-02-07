«Краснодар» обыграл «Аль-Шабаб» благодаря голу Сперцяна
Лидер РПЛ обыграл саудовский клуб в товарищеском матче в Дубае.
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Лидер РПЛ обыграл саудовский клуб в товарищеском матче в Дубае.
В ОАЭ на стадионе «Дубай Полис Клаб» «Краснодар» обыграл саудовский «Аль-Шабаб» — 1:0.
Единственный мяч был забит на 15-й минуте, когда полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян реализовал пенальти.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда заработала 21 очко за 19 игр.
2 марта в первом после зимней паузы туре РПЛ «Краснодар» дома сыграет с «Рубином».