Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Майнц
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
9.02
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
9.02
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил о переходе Павла Мелешина в минское «Динамо»

19-летний нападающий красно-белых перешел в клуб из Беларуси на правах аренды без опции выкупа.

Спартак
Динамо МнПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе Павла Мелешина в минское «Динамо» на правах аренды.

Стороны заключили соглашение сроком на один год. Аренда не предусматривает опцию полноценного выкупа. При этом «Спартак» сможет при желании вернуть Мелешина в состав раньше срока — по окончании сезона-2023/24.

«Желаем выпускнику нашей Академии успешно проявить себя в минском “Динамо” и набраться опыта для еще более успешной игры в родном “Спартаке”!» — написала пресс-служба красно-белых.

Павел — сын Алексея Мелешина, четырехкратного чемпиона России в составе «Спартака». Молодой форвард дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне и провел за клуб 25 матчей, в которых забил четыре мяча.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

После 18 туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару». Минское «Динамо» в завершившемся осенью национальном чемпионате впервые за 19 лет смогло завоевать титул чемпиона Беларуси, ставший восьмым в истории клуба. В 1982 году минская команда стала чемпионом СССР.

 Сколько зарабатывал русский футболист во Франции. Сначала ему было...
12 стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь