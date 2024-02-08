«Спартак» объявил о переходе Павла Мелешина в минское «Динамо»

«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе Павла Мелешина в минское «Динамо» на правах аренды.

Стороны заключили соглашение сроком на один год. Аренда не предусматривает опцию полноценного выкупа. При этом «Спартак» сможет при желании вернуть Мелешина в состав раньше срока — по окончании сезона-2023/24.

«Желаем выпускнику нашей Академии успешно проявить себя в минском “Динамо” и набраться опыта для еще более успешной игры в родном “Спартаке”!» — написала пресс-служба красно-белых.

Павел — сын Алексея Мелешина, четырехкратного чемпиона России в составе «Спартака». Молодой форвард дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне и провел за клуб 25 матчей, в которых забил четыре мяча.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.