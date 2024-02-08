Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Майнц
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
9.02
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
9.02
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник сборной Марокко подписал контракт с «Сочи»

Яхья Аттьят-Алла продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

«Сочи» объявил на официальном сайте о том, что 28-летний Яхья Аттиьят-Аллах подписал контракт с клубом. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 500 тысяч евро.

Аттьят-Алла выступает на позиции левого защитника. Ранее он играл за марокканские клубы «Олимпик» (Сафи) и «Видад» (Касабланка) и греческий «Волос».

Яхья Аттият-Алла — двукратный чемпион Марокко и победитель африканской Лиги чемпионов (2021/22). На его счету 18 игр в составе сборной Марокко, включая матчи на чемпионате мира в Катаре, где марокканская команда дошла до полуфинала. В четвертьфинале против сборной Португалии (1:0) Аттьят-Алла отдал голевую передачу на Эн-Несири.

«Сочи» после 18 туров РПЛ занимает последнее, шестнадцатое, место в турнирной таблице.

 Бакаев и его агент не считают уход из «Спартака» ошибкой
Семак проэкзаменует команду Слуцкого: прогноз на матч «Зенит» —...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь