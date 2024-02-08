Защитник сборной Марокко подписал контракт с «Сочи»

Источник: Соцсети

«Сочи» объявил на официальном сайте о том, что 28-летний Яхья Аттиьят-Аллах подписал контракт с клубом. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 500 тысяч евро.

Аттьят-Алла выступает на позиции левого защитника. Ранее он играл за марокканские клубы «Олимпик» (Сафи) и «Видад» (Касабланка) и греческий «Волос».

Яхья Аттият-Алла — двукратный чемпион Марокко и победитель африканской Лиги чемпионов (2021/22). На его счету 18 игр в составе сборной Марокко, включая матчи на чемпионате мира в Катаре, где марокканская команда дошла до полуфинала. В четвертьфинале против сборной Португалии (1:0) Аттьят-Алла отдал голевую передачу на Эн-Несири.