Защитник сборной Марокко подписал контракт с «Сочи»
Яхья Аттьят-Алла продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.
Яхья Аттьят-Алла продолжит карьеру в Российской Премьер-лиге.
«Сочи» объявил на официальном сайте о том, что 28-летний Яхья Аттиьят-Аллах подписал контракт с клубом. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 500 тысяч евро.
Аттьят-Алла выступает на позиции левого защитника. Ранее он играл за марокканские клубы «Олимпик» (Сафи) и «Видад» (Касабланка) и греческий «Волос».
Яхья Аттият-Алла — двукратный чемпион Марокко и победитель африканской Лиги чемпионов (2021/22). На его счету 18 игр в составе сборной Марокко, включая матчи на чемпионате мира в Катаре, где марокканская команда дошла до полуфинала. В четвертьфинале против сборной Португалии (1:0) Аттьят-Алла отдал голевую передачу на Эн-Несири.
«Сочи» после 18 туров РПЛ занимает последнее, шестнадцатое, место в турнирной таблице.