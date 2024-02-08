Бакаев не считает ошибкой уход из «Спартака» в «Зенит»

В этом сезоне 27-летний футболист на правах аренды выступает в чемпионате ОАЭ за клуб «Аль-Вахда».

«Не было ли ошибкой переходить в команду, когда мой конкурент лучший футболист лиги Малком? На тот момент он еще не самый лучший был. Именно когда

я перешел, он вышел на какой-то сверхуровень, он начал забивать.



Мотивировал ли я его? Я не знаю. Малком очень мощно начал играть. Каждая игра результативное действие. Сумасшедший сезон провёл. И я за него очень рад. Потому что с первого дня, как я пришел, он меня поддерживал, помогал», — сказал Бакаев.

Агент футболиста Герман Ткаченко также считает, что решение перейти в «Зенит» было верным.

«Трансфер в “Зенит” — это не ошибка. Это не лучший этап карьеры, но это было то, что ответственно нужно было принимать. В приоритете был переход за границу, именно в Европу, вместе с продлением со “Спартаком”. Он в душе этого очень хотел, но ни то, ни другое не получилось», — рассказал Ткаченко.

Бакаев является воспитанником московского «Спартака», за первую команду которого он выступал с 2015 по 2022 год. На его счету 105 матчей, в которых он забил 14 матчей и сделал 29 голевых передач. В «Спартаке» Бакаев становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок России.