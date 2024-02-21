«Рубин» объявил о переходе полузащитника из Сербии

Атакующий полузащитник Богдан Йочич стал игроком казанского «Рубина». Контракт с сербом подписан сроком на 4,5 года, он будет выступать под номером 8.

«Йокича не будет», — с юмором написано в соцсетях клуба. Ранее в некоторых сообщениях СМИ, в частности, в телеграм-канале Ивана Карпова, фамилия футболиста была написана с ошибкой.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.