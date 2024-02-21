«Рубин» объявил о переходе полузащитника из Сербии
23-летний Богдан Йочич продолжит карьеру в казанском клубе.
23-летний Богдан Йочич продолжит карьеру в казанском клубе.
Атакующий полузащитник Богдан Йочич стал игроком казанского «Рубина». Контракт с сербом подписан сроком на 4,5 года, он будет выступать под номером 8.
«Йокича не будет», — с юмором написано в соцсетях клуба. Ранее в некоторых сообщениях СМИ, в частности, в телеграм-канале Ивана Карпова, фамилия футболиста была написана с ошибкой.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.
Предыдущим клубом Йочича был сербский «Вождовац», за который он выступал с лета 2022 года. Футболист является воспитанником академии «Црвены Звезды». В январе 2020 года Богдан перешел в итальянскую «Верону». Позднее на правах аренды играл за сербский «Металац» и итальянский «Про Верчелли».