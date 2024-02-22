«Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ

Фернандес перешел в «Зенит» прошлым летом. Ранее футболист на протяжении 10 лет играл в ЦСКА, а последним клубом бразильца с российским паспортом был «Интернасьонал». В первой половине текущего сезона Фернандес провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока действует до конца июня 2024 года.