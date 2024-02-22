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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» исключил Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ

Защитник «Зенита» Марио Фернандес исключен из заявки команды на оставшуюся часть сезона РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: ФК "Интернасьонал"

Фернандес перешел в «Зенит» прошлым летом. Ранее футболист на протяжении 10 лет играл в ЦСКА, а последним клубом бразильца с российским паспортом был «Интернасьонал». В первой половине текущего сезона Фернандес провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сослался на проблемы с игровой формой Фернандеса, но выразил надежду, что в дальнейшем игрок поможет команде.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Команда Сергея Семака остает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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