«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста из Сербии
Лука Биелович проведет остаток сезона в клубе из Казани.
Лука Биелович проведет остаток сезона в клубе из Казани.
Сербский полузащитник «Спартака» из Суботицы Лука Биелович перешел в казанский «Рубин» на правах аренды с правом выкупа.
Арендное соглашение с 22‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2023/24. Биелович будет выступать за казанцев под 77‑м игровым номером.
В январе 2023 года Лука Биелович провел свой первый и пока единственный матч за сборную Сербии, выйдя на замену в товарищеской игре с США — 2:1.
Ранее к составу «Рубина» присоединился Богдан Йочич из «Вождоваца». Также в зимнее трансферное окно, которое в России закрывается 22 февраля, в казанский клуб перешли двое нападающих —Дардан Шабанхаджай из Австрии и иранец Касра Тахери.
После 18 туров «Рубин» находится на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ, уступая 10 очков лидирующему «Краснодару».