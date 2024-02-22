«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста из Сербии

Сербский полузащитник «Спартака» из Суботицы Лука Биелович перешел в казанский «Рубин» на правах аренды с правом выкупа.

Арендное соглашение с 22‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2023/24. Биелович будет выступать за казанцев под 77‑м игровым номером.

В январе 2023 года Лука Биелович провел свой первый и пока единственный матч за сборную Сербии, выйдя на замену в товарищеской игре с США — 2:1.

Ранее к составу «Рубина» присоединился Богдан Йочич из «Вождоваца». Также в зимнее трансферное окно, которое в России закрывается 22 февраля, в казанский клуб перешли двое нападающих —Дардан Шабанхаджай из Австрии и иранец Касра Тахери.