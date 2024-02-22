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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста из Сербии

Лука Биелович проведет остаток сезона в клубе из Казани.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

Сербский полузащитник «Спартака» из Суботицы Лука Биелович перешел в казанский «Рубин» на правах аренды с правом выкупа.

Арендное соглашение с 22‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2023/24. Биелович будет выступать за казанцев под 77‑м игровым номером.

В январе 2023 года Лука Биелович провел свой первый и пока единственный матч за сборную Сербии, выйдя на замену в товарищеской игре с США — 2:1.

Ранее к составу «Рубина» присоединился Богдан Йочич из «Вождоваца». Также в зимнее трансферное окно, которое в России закрывается 22 февраля, в казанский клуб перешли двое нападающих —Дардан Шабанхаджай из Австрии и иранец Касра Тахери.

После 18 туров «Рубин» находится на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ, уступая 10 очков лидирующему «Краснодару».

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