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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Адвокаты Промеса подали апелляцию на решение суда по делу о наркотиках

Адвокаты уложились в двухнедельный срок с момента вынесения приговора.

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Источник: РИА "Новости"

14 февраля суд Амстердама признал футболиста «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Впоследствии Промес был объявлен в международный розыск.

«После вынесения решения адвокат подал апелляцию от его имени», — приводит РИА Новости слова Франклина Ваттимены, пресс-секретаря прокуратуры Амстердама.

Летом 2023 года Промес был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом. Таким образом, общий тюремный срок футболиста в Нидерландах составляет семь с половиной лет.

После оглашения приговора Промесу суд Амстердама вынес постановление об его аресте. Это означает, что нападающий «Спартака» должен быть немедленно арестован полицией, если пересечет границу Евросоюза или любой страны, у которой заключено взаимное соглашение с Нидерландами об экстрадиции преступников. Такое соглашение имеют около 50 государств.

32-летний Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью». В феврале 2021 года нидерландец вернулся в «Спартак». В сезоне-2023/24 футболист провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт Промеса с российским клубом действует до конца нынешнего сезона.

 Адвокаты Промеса подали апелляцию на решение суда по делу о наркотиках
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