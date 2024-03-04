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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Марцел Личка: было бы красиво биться с «Краснодаром» за титул

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил шансы бело-голубых в чемпионской гонке в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Динамо
Зенит
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На минувшей неделе «Динамо» дома обыграло «Локомотив» (2:1) и воспользовалась осечками «Зенита» и «Краснодара», сократив от них отставание в турнирной таблице до двух и четырех очков соответственно.

«Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станем чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров. В субботу они сыграли вничью, и это для нас плюс.

Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. К тому же у нас еще домашний матч с “Зенитом” и выездной с “Краснодаром”. Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство», — сказал Личка.

Заключительный, 30-й тур РПЛ пройдет 25 мая. Тогда «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром», а в параллельном матче «Зенит» дома будет играть с «Ростовом». Матч «Динамо» — «Зенит» в рамках РПЛ состоится за четыре тура до этого, 27 апреля. Кроме того, 13 марта «Динамо» предстоит в гостях провести ответный матч с «Зенитом» в рамках ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Динамо
2:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
 Марцел Личка: было бы красиво биться с «Краснодаром» за титул
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