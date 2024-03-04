Марцел Личка: было бы красиво биться с «Краснодаром» за титул

«Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станем чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. Мы с ребятами хотим биться и догонять лидеров. В субботу они сыграли вничью, и это для нас плюс.



Я не смотрел их матчи, потому что меня больше интересует игра моей команды. Будем стараться осложнить им жизнь. К тому же у нас еще домашний матч с “Зенитом” и выездной с “Краснодаром”. Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство», — сказал Личка.