Футболист «Локомотива» перешел в белорусский «Арсенал»

20-летний Егор Погостнов на правах аренды перешел в «Арсенал» из Дзержинска. Арендное соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

Помимо Погостнова в клуб из Дзержинска перейдут игроки молодежной команды московской команды Дмитрий Радиковский и Вадим Арутюнян. Арутюнян будет выступать там до июня 2024 года на правах аренды, а Радиковский перешел на полноценной основе с опцией обратного выкупа.

Погостнов — воспитанник «Локомотива». На его счету 15 матчей и 1 гол за взрослую команду. В сезоне-2023/24 Погостнов провел пять матчей.