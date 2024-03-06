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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Локомотива» перешел в белорусский «Арсенал»

Защитник Егор Погостнов продолжит карьеру в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу.

Локомотив
Арсенал ДПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

20-летний Егор Погостнов на правах аренды перешел в «Арсенал» из Дзержинска. Арендное соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

Помимо Погостнова в клуб из Дзержинска перейдут игроки молодежной команды московской команды Дмитрий Радиковский и Вадим Арутюнян. Арутюнян будет выступать там до июня 2024 года на правах аренды, а Радиковский перешел на полноценной основе с опцией обратного выкупа.

Погостнов — воспитанник «Локомотива». На его счету 15 матчей и 1 гол за взрослую команду. В сезоне-2023/24 Погостнов провел пять матчей.

Дзержинский «Арсенал» в минувшем сезоне занял первое место в Первой лиге и сезон-2024, который стартует 14 марта, во второй раз в своей истории проведет в сильнейшем дивизионе чемпионата Беларуси.

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