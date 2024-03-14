Экс-гендиректор «Спартака»: ДТП Промеса было придумано

Минувшим вечером 32-летний футболист был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Я его не пустил на сборы в прошлом году с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить. Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если все так, как пишут. Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания — запрос Нидерландов», — сказал Мележиков.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня он был объявлен в международный розыск.

29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», из-за чего он не смог улететь со «Спартаком» в Россию и был вынужден провести ночь в отделении полиции. Сообщалось, что поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.