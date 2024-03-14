Экс-гендиректор «Спартака»: ДТП Промеса было придумано
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал новость о задержании нападающего команды Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал новость о задержании нападающего команды Квинси Промеса в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.
Минувшим вечером 32-летний футболист был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
«Я его не пустил на сборы в прошлом году с гораздо меньшими рисками. Сейчас мне нечего добавить. Жаль, что команда в ответственный период потеряла важного игрока. Самого Квинси тоже жаль, если все так, как пишут. Я уверен теперь, что и ДТП придумано для того, чтобы выиграть время и отложить сенсацию. Скорее всего, истинная причина задержания — запрос Нидерландов», — сказал Мележиков.
14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня он был объявлен в международный розыск.
29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», из-за чего он не смог улететь со «Спартаком» в Россию и был вынужден провести ночь в отделении полиции. Сообщалось, что поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.
1 марта Промес был отпущен из-под стражи, однако ему было запрещено покидать территорию ОАЭ до тех пор, пока не завершится судебное разбирательство.