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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» сделал заявление по поводу вчерашнего ареста Промеса

Московский «Спартак» выступил с новым заявлением по ситуации с нападающим Квинси Промесом, который минувшим вечером был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — сказано в официальном заявлении клуба.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», из-за чего он не смог улететь со «Спартаком» в Россию и был вынужден провести ночь в отделении полиции. Сообщалось, что поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.

1 марта Промес был отпущен из-под стражи, однако ему было запрещено покидать территорию ОАЭ до тех пор, пока не завершится судебное разбирательство.

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