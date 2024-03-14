«Спартак» сделал заявление по поводу вчерашнего ареста Промеса

«Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — сказано в официальном заявлении клуба.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

29 февраля Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в дубайском аэропорту «Аль-Мактум», из-за чего он не смог улететь со «Спартаком» в Россию и был вынужден провести ночь в отделении полиции. Сообщалось, что поводом для задержания игрока стало то, что во время сборов в ОАЭ он попал в аварию и сбежал с места ДТП.