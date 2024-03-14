Зарема: Промес останется одним из лучших игроков «Спартака»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о задержании Квинси Промеса в ОАЭ.
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о задержании Квинси Промеса в ОАЭ.
13 марта футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.
«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков “Спартака” в XXI веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.
Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, он был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что игрока задержали в ОАЭ из-за местного правонарушения. Позднее футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию.
32-летний футболист ранее был заочно приговорен в Нидерландах в общей сложности к 7.5 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков (6 лет) и нападению с ножом на двоюродного брата (1,5 года).
Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландец выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ.