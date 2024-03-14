Зарема: Промес останется одним из лучших игроков «Спартака»

13 марта футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков “Спартака” в XXI веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, он был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что игрока задержали в ОАЭ из-за местного правонарушения. Позднее футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию.

32-летний футболист ранее был заочно приговорен в Нидерландах в общей сложности к 7.5 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков (6 лет) и нападению с ножом на двоюродного брата (1,5 года).