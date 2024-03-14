Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
СКА-Хабаровск
Сочи
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Локомотив
Балтика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
Футбол. Еврокубки
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
Футбол. Зарубежный
13.03
Борнмут
Лутон Таун
43
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарема: Промес останется одним из лучших игроков «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о задержании Квинси Промеса в ОАЭ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

13 марта футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков “Спартака” в XXI веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, он был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что игрока задержали в ОАЭ из-за местного правонарушения. Позднее футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию.

32-летний футболист ранее был заочно приговорен в Нидерландах в общей сложности к 7.5 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков (6 лет) и нападению с ножом на двоюродного брата (1,5 года).

Квинси Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландец выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год и помог ему выиграть первый с 2001 года чемпионский титул. Промес провел за «Спартак» 235 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 59 результативных передач. Он является самым результативным легионером в истории РПЛ.

 Зарема: Промес останется одним из лучших игроков «Спартака»
Чемпион мира по велоспорту обвиняется в убийстве жены
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь