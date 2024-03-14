Игрок сборной России дисквалифицирован за неподобающее поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал полузащитника грозненского «Ахмата» и сборной России Евгения Харина на два матча и еще на один условно за неподобающее поведение.

В матче 20-го тура РПЛ «Ахмат» на выезде уступил «Динамо» со счетом 0:2. Харин был удален с поля в конце первого тайма за два предупреждения — за споры и симуляцию.

«Рассмотрели информацию из общедоступных источников, “Матч ТВ” о возможных нарушениях регламента Хариным, который, уходя с поля после удаления, произнес слова ненормативной лексики и оскорбительные выражения в адрес официальных лиц матча. Автоматическая дисквалификация была уже после второй желтой карточки. КДК РФС вынес решение по этому вопросу. По совокупности решили дисквалифицировать Харина на три матча с учетом автоматической дисквалификации, один матч условно. Установили испытательный срок в один год для футболист», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.