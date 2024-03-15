Промес попал в ДТП в Дубае в январе еще до сборов «Спартака»

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По информации телеграм-канала Baza, Промес попал в ДТП 15 января. В документах указано, что он причинил ущерб и скрылся с места аварии. Через два дня после ДТП Промес беспрепятственно улетел в Москву, а затем снова вернулся в ОАЭ, где 22 января у «Спартака» начинались сборы.

Спустя некоторое время полиция выяснила обстоятельства ДТП и 20 февраля суд вынес решение о заочном аресте Промеса. 29 февраля футболист был задержан в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» при прохождении паспортного контроля. Суд по делу Промеса прошел 11 марта. Игроку назначили штраф в размере 10 тыс. дирхам (около 250 тыс. рублей).

Вечером 13 марта стало известно, что Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине футболист приговорен к семи с половиной годам лишения свободы — полтора года ему назначили за нападение с ножом на двоюродного брата и еще шесть он получил за контрабанду наркотиков. Теперь игрока могут экстрадировать в Нидерланды.