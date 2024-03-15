Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что изменил бы в российском футболе.

"Раньше академии работали замечательно, сборная России была на шестом месте в рейтинге ФИФА. Ушло старое поколение — произошёл провал. Видимо, надо изменения с академий начинать. Но это заезженная тема. Я был маленький, и все говорили, что надо с академий начинать. Сейчас мне скоро уже 50 лет, и теперь я рассказываю, что надо с академиями что-то делать. Но это правда, это касается всех видов спорта. Приезжайте в регионы, посмотрите, что там творится.

Если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы начал с академий. Всё полностью надо менять: от полей и раздевалок до тренеров. Человеку нужен комфорт. Когда мы были в Абу-Даби, я поразился количеству детских площадок; тысячи полей, бесплатных секций. У нас такого нет — это одна из главных проблем«, — сказал Акинфеев корреспонденту “Чемпионата”.