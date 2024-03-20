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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Локомотива» заинтересовал «Ювентус»

Крайний защитник московского «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.

Локомотив
Ювентус
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, скауты туринского клуба будут просматривать 20-летнего футболиста во время матча Албания — Чили, который пройдет 22 марта в Италии.

Митай перешел в «Локомотив» летом 2022 года из греческого АЕКа за три миллиона евро. Всего за российский клуб он провел 37 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Также на его счету десять матчей за сборную Албании.

Контракт Митая с «Локомотивом» до лета 2027 года. Текущая трансферная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро.

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