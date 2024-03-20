Защитник «Локомотива» заинтересовал «Ювентус»
Крайний защитник московского «Локомотива» Марио Митай может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Tuttosport.
Локомотив
Ювентус
По информации источника, скауты туринского клуба будут просматривать 20-летнего футболиста во время матча Албания — Чили, который пройдет 22 марта в Италии.
Митай перешел в «Локомотив» летом 2022 года из греческого АЕКа за три миллиона евро. Всего за российский клуб он провел 37 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Также на его счету десять матчей за сборную Албании.
Контракт Митая с «Локомотивом» до лета 2027 года. Текущая трансферная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро.