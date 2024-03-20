«Удинезе» закрыл долг перед ЦСКА за трансфер Бийола

«Долг “Удинезе” за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера. Важно также отметить, что в рамках найденных клубами решений были закрыты, в свою очередь, и все наши финансовые обязательства по Роше и Мойзесу, которые ранее оставались открытыми перед нашими португальскими и бразильскими партнерами», — написал Брейдо.

Также он отметил, что ЦСКА ведет диалог с юристами «Вест Хэма» по поводу выплаты задолженности по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича. Английский клуб должен выплатить армейцам девять миллионов евро.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. Словенец провел за клуб 96 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.