«Удинезе» закрыл долг перед ЦСКА за трансфер Бийола
«Удинезе» закрыл долг перед московским ЦСКА за трансфер словенского защитника Яки Бийола. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
«Долг “Удинезе” за трансфер Яки Бийола перед нами целиком закрыт, итальянским клубом выплачена вся сумма трансфера. Важно также отметить, что в рамках найденных клубами решений были закрыты, в свою очередь, и все наши финансовые обязательства по Роше и Мойзесу, которые ранее оставались открытыми перед нашими португальскими и бразильскими партнерами», — написал Брейдо.
Также он отметил, что ЦСКА ведет диалог с юристами «Вест Хэма» по поводу выплаты задолженности по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича. Английский клуб должен выплатить армейцам девять миллионов евро.
Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. Словенец провел за клуб 96 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.
В июле 2022 года ЦСКА продал Бийола в «Удинезе» за четыре миллиона евро. В соглашении также были прописаны бонусы в размере 500 тыс. евро и десять процентов от суммы последующей перепродажи футболиста. В мае 2023 года ЦСКА подал иск к итальянскому клубу в палату по решению споров ФИФА из-за отсутствия выплат по трансферу.