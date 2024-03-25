Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память жертв трагедии в «Крокусе»

«Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти. Подготовка к проведению 22-го тура РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов. Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в “Крокусе”. Программа Матча тура также будет скорректирована», — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале лиги.