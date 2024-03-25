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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память жертв трагедии в «Крокусе»

22-й тур Российской Премьер-лиги запланирован на 29—31 марта.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги выступила с заявлением о предстоящем туре чемпионата страны.

«Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти. Подготовка к проведению 22-го тура РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов. Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в “Крокусе”. Программа Матча тура также будет скорректирована», — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале лиги.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 154 человека.

 Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память жертв...
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