Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память жертв трагедии в «Крокусе»
22-й тур Российской Премьер-лиги запланирован на
22-й тур Российской Премьер-лиги запланирован на
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги выступила с заявлением о предстоящем туре чемпионата страны.
«Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти. Подготовка к проведению 22-го тура РПЛ проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов. Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в “Крокусе”. Программа Матча тура также будет скорректирована», — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале лиги.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 154 человека.