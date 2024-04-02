Роналдо назвал Валерия Карпина своим кумиром в России
Бразильский полузащитник «Ростова» Роналдо высказался о главном тренере команды.
Бразильский полузащитник «Ростова» Роналдо высказался о главном тренере команды.
23-летний бразильский нападающий Роналдо, этой зимой перешедший в «Ростов» из болгарского «Левски», рассказал о своем отношении к наставнику команды.
«Сейчас я Карпина знаю больше как бывшего игрока, как человека. Это человек, который выиграл все, что возможно. Это кумир в России. Он очень скромный человек, который очень хорошо ко мне относится. На поле он мне дает свободу и поддержку, потому что очень тяжело привлекать к новому футболу. Вообще он очень поддерживает нас, когда мы на поле, когда мы играем. На тренировках, конечно, ругается, но это нормально. Это требования тренера», — приводит Metaratings.ru слова Роналдо.
Роналдо после перехода в «Ростов» сыграл в трех матчах чемпионата России и отметился одной результативной передачей.
Весной 2024 года после возобновления чемпионата России «Ростов» выиграл все три матча РПЛ, два из которых были против команд из первой тройки, — «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов». Команда Валерия Карпина занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит», на одно очко опережающий «Краснодар», на два — «Динамо».