Орлов: Сейчас в РПЛ нет команды, которую можно назвать лидером

«Если бы сейчас делать турнирную таблицу, вот этих матчей в марте, на первом месте был бы “Ростов”. У них три победы. А 13-е и 14-е места заняли бы “Спартак” и “Локомотив”. Настолько все перевернулось. Молодец Карпин, очень хорошо подготовил команду. Что они сотворили с московским “Динамо”? Ну, они же могли восемь забить. Поэтому это еще раз говорит о том, что “Зенит” притормозил, а все остальные, как и он теперь, вровень идут. У нас нет команды, которая может называться лидером», — сказал Геннадий Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».