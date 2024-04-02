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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Орлов: Сейчас в РПЛ нет команды, которую можно назвать лидером

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил уровень конкуренции в Российской Премьер-лиге.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Геннадий Орлов считает, что сейчас в чемпионате России нет команды, которая может считаться единоличным лидером.

«Если бы сейчас делать турнирную таблицу, вот этих матчей в марте, на первом месте был бы “Ростов”. У них три победы. А 13-е и 14-е места заняли бы “Спартак” и “Локомотив”. Настолько все перевернулось. Молодец Карпин, очень хорошо подготовил команду. Что они сотворили с московским “Динамо”? Ну, они же могли восемь забить. Поэтому это еще раз говорит о том, что “Зенит” притормозил, а все остальные, как и он теперь, вровень идут. У нас нет команды, которая может называться лидером», — сказал Геннадий Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за такие клубы как «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

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После 21 тура РПЛ лидирует «Зенит», на одно очко опережающий «Краснодар», на два — «Динамо». Пять предыдущих чемпионатов подряд выигрывал клуб из Санкт-Петербурга.

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