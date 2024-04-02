Овчинников назвал причину, по которой Акинфеев не будет тренером

— Вы как-то сказали: «Вратари — самые интеллектуальные люди». Сейчас кроме шуток — правда так считаете? Вратарям проще становиться тренерами, чем полевым игрокам?

— Хорошим вратарям — да. Вратарь — проводник идей тренера на поле. Человек, который обязан и понимать свое амплуа, и подсказывать полевым, регулировать игру, анализировать соперника. Ты неосознанно уже на поле принимаешь тренерские решения. Так формируется тренерское мировоззрение. Кроме того, вратари более рассудительны, спокойны. Но 90% вратарей не хотят становиться тренерами.

— Почему?

— Карьера вратаря — огромный стресс. Я последние пять лет карьеры представлял день, когда мне не надо будет ехать на тренировку и игры. Я не хотел нервничать, не хотел готовиться к матчам. Ты можешь играть неплохо, но никто же не знает, как это тебе дается. А тут ты только закончил — и тренер. Еще один стресс.

— То есть Акинфеева не ждать в вашей Академии?

— Игоря? Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно. Нет, конечно, если он захочет, будет тренером. Но, думаю, до этого не дойдет, — приводит слова Овчинникова «КП Спорт».