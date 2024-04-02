Щетинин — о своем прозвище: Иностранцы сначала в шоке были

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что его прозвище в команде удивляло футболистов из других стран.

«В “Ростове” меня все называют Щит. Иностранцы сначала в шоке были, но потом им объяснили», — цитирует Щетинина Sport24.

Прозвище Щетинина звучит ровно также, как английское слово shit, которое является оскорбительным и означает в том числе «дерьмо».