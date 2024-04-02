Щетинин — о своем прозвище: Иностранцы сначала в шоке были
22-летний полузащитник Кирилл Щетинин рассказал, как его называют в «Ростове».
22-летний полузащитник Кирилл Щетинин рассказал, как его называют в «Ростове».
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что его прозвище в команде удивляло футболистов из других стран.
«В “Ростове” меня все называют Щит. Иностранцы сначала в шоке были, но потом им объяснили», — цитирует Щетинина Sport24.
Прозвище Щетинина звучит ровно также, как английское слово shit, которое является оскорбительным и означает в том числе «дерьмо».
Щетинин играет за «Ростов» с 2021 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 16 матчей РПЛ, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. «Ростов» после 21 тура находится на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, при этом клуб из Ростова-на-Дну выиграл все три матча весенней части сезона.