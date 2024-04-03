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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Еще неизвестно, остаюсь я или нет». Карпин — о сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» прокомментировал свое будущее в национальной команде.

Ростов
Россия
Источник: РИА "Новости"

«В сборной еще неизвестно, остаюсь я или нет. В “Ростове” — да, у меня контракт. Пишут про сборную, что ещё два года? Ну, спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать?», — сказал Карпин.

Действующий контракт Карпина со сборной России истекает в конце июля 2024 года. Соглашение с «Ростовом» действует до мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что РФС хочет предложить 55-летнему специалисту новый контракт до лета 2026 года.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела семь официальных матчей, в которых одержала пять побед при одном ничейном результате и одном поражении. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России провела 12 товарищеских матчей, в которых одержала пять побед при шести ничьих и одном поражении.

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