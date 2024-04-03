Валерий Карпин объяснил, почему осенью думал уйти из «Ростова»

«Были такие мысли, проскакивали. Я переживал не из-за результата, а потому что меня люди не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу. Это проявлялось во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. Меня это больше всего и бесило. Я говорю, мы можем играть как с ЦСКА на Кубок. У меня претензий к команде нет, но мы 0:2 проиграли. Да, что-то не получалось, теряли мячи. Претензий по отношению не было», — сказал главный тренер «Ростова».