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11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Валерий Карпин объяснил, почему осенью думал уйти из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» поделился своими мыслями об уходе из команды осенью 2023 года.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ростов"

На YouTube-канале «Это футбол, брат!» Валерий Карпин ответил на вопрос, действительно ли до зимней паузы задумывался покинуть «Ростов».

«Были такие мысли, проскакивали. Я переживал не из-за результата, а потому что меня люди не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу. Это проявлялось во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. Меня это больше всего и бесило. Я говорю, мы можем играть как с ЦСКА на Кубок. У меня претензий к команде нет, но мы 0:2 проиграли. Да, что-то не получалось, теряли мячи. Претензий по отношению не было», — сказал главный тренер «Ростова».

«Ростов» после 21 тура находится на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, при этом клуб из Ростова-на-Дону выиграл все три матча весенней части сезона, два из которых были против команд из первой тройки, — «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов».

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