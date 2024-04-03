Валерий Карпин объяснил, почему осенью думал уйти из «Ростова»
Главный тренер «Ростова» поделился своими мыслями об уходе из команды осенью 2023 года.
Главный тренер «Ростова» поделился своими мыслями об уходе из команды осенью 2023 года.
На YouTube-канале «Это футбол, брат!» Валерий Карпин ответил на вопрос, действительно ли до зимней паузы задумывался покинуть «Ростов».
«Были такие мысли, проскакивали. Я переживал не из-за результата, а потому что меня люди не слышали. Больше всего бесило, что было отвратительное отношение к делу. Это проявлялось во всем. Игровая дисциплина, отрабатывать вперед, отрабатывать назад, много чего. Меня это больше всего и бесило. Я говорю, мы можем играть как с ЦСКА на Кубок. У меня претензий к команде нет, но мы 0:2 проиграли. Да, что-то не получалось, теряли мячи. Претензий по отношению не было», — сказал главный тренер «Ростова».
«Ростов» после 21 тура находится на 9-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, при этом клуб из Ростова-на-Дону выиграл все три матча весенней части сезона, два из которых были против команд из первой тройки, — «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов».