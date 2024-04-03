Экс-гендиректор «Спартака» стал исполнительным директором РПЛ

Евгений Мележиков продолжительное время работал в «Спартаке» — с 2015 по 2018 год занимал должность директора по безопасности, а с 2021 по 2023 год был генеральным директором клуба. С 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.