Экс-гендиректор «Спартака» стал исполнительным директором РПЛ
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков получил управляющую должность в Премьер-лиге.
Спартак
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков получил управляющую должность в Премьер-лиге.
Как сообщает пресс-служба РПЛ, новым исполнительным директором лиги назначен Евгений Мележиков. Сергею Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника.
Евгений Мележиков продолжительное время работал в «Спартаке» — с 2015 по 2018 год занимал должность директора по безопасности, а с 2021 по 2023 год был генеральным директором клуба. С 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности.
Сергей Чебан занимал пост исполнительного директора РПЛ с 2008 года.