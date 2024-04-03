«Сантос» выплатит «Краснодару» долг в размере 4,5 млн долларов

Куэва перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу». За клуб с юга России перуанец провел 15 матчей в Российской Премьер-лиге в сезоне-2018/19. В феврале 2019 года Куэва перешел в «Сантос» на правах аренды, через год бразильцы оформили переход Кристиана, но так и не расплатились с «Краснодаром».