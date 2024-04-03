«Сантос» выплатит «Краснодару» долг в размере 4,5 млн долларов
Бразильский клуб получил трансферный бан от ФИФА из-за долга в размере 4 миллиона долларов перед «Краснодаром» за переход футболиста в 2019 году.
Бразильский клуб получил трансферный бан от ФИФА из-за долга в размере 4 миллиона долларов перед «Краснодаром» за переход футболиста в 2019 году.
Как сообщает официальный аккаунт бразильской команды в соцсетях, «Сантос» и «Краснодар» достигли соглашения об урегулировании задолженности, связанной с подписанием перуанского полузащитника Кристиана Куэвы.
Куэва перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу». За клуб с юга России перуанец провел 15 матчей в Российской Премьер-лиге в сезоне-2018/19. В феврале 2019 года Куэва перешел в «Сантос» на правах аренды, через год бразильцы оформили переход Кристиана, но так и не расплатились с «Краснодаром».
По сообщению пресс-службы «Сантоса», во вторник представители клубов провели онлайн-встречу. В результате переговоров клубы договорились, что «Сантос» выплатит «Краснодару» 4,5 миллиона долларов четырьмя траншами до 25 июня.
После официального оформления договоренности трансферный бан «Сантоса», наложенный ФИФА, будет отменен.