Магомед Адиев назначен на должность главного тренера «Ахмата»

Источник: КФФ

«Ахмат» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Магомеда Адиева.

4 апреля грозненский клуб проиграл дома «Оренбургу» со счетом 0:1 в матче четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершил выступление в турнире. После этого главный тренер клуба Мирослав Ромащенко подал в отставку. Ромащенко возглавлял клуб с августа 2023 года.

46-летний Магомед Адиев — уроженец Грозного. В составе «Терека» (предыдущее название «Ахмата») нападающий становился обладателем Кубка России в 2004 году. После завершения карьеры футболиста Адиев работал в «Ахмате» ассистентом главного тренера. Позднее возглавлял такие команды как «Анжи», «Чайка» (Песчанокопское), «Шахтер» (Караганда).

В 2022 году Адиев возглавил сборную Казахстана, которая под его руководством успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Команда Казахстана одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста последнего Евро сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.