Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
4.04
Гранада
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
4.04
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Магомед Адиев назначен на должность главного тренера «Ахмата»

Адиев будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана.

Ахмат
КазахстанПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: КФФ

«Ахмат» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Магомеда Адиева.

4 апреля грозненский клуб проиграл дома «Оренбургу» со счетом 0:1 в матче четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершил выступление в турнире. После этого главный тренер клуба Мирослав Ромащенко подал в отставку. Ромащенко возглавлял клуб с августа 2023 года.

46-летний Магомед Адиев — уроженец Грозного. В составе «Терека» (предыдущее название «Ахмата») нападающий становился обладателем Кубка России в 2004 году. После завершения карьеры футболиста Адиев работал в «Ахмате» ассистентом главного тренера. Позднее возглавлял такие команды как «Анжи», «Чайка» (Песчанокопское), «Шахтер» (Караганда).

В 2022 году Адиев возглавил сборную Казахстана, которая под его руководством успешно выступала в отборочном турнире к Евро-2024. Команда Казахстана одержала в квалификации 6 побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста последнего Евро сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, только по дополнительным показателям опережая «Урал» и «Оренбург». У всех трех клубов по 20 очков. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Капитан «Пари НН» Гоцук дисквалифицирован на три матча
Большунов обошел Коростелева в разделке на этапе Кубка России
Карпин и Онопко получили дисквалификации на матч Кубка России
Магомед Адиев назначен на должность главного тренера «Ахмата»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь