Капитан «Пари НН» Гоцук дисквалифицирован на три матча

В матче 22‑го тура РПЛ против «Балтики» (0:2) капитан «Пари НН» нанес травму нападающему Джоэлю Фамейе, который не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. У него диагностировали повреждение структур коленного сустава, из-за которого ганец выбыл из строя минимум на месяц.

После просмотра ВАР Гоцук получил прямую карточку. Позднее он заявил, что не имел прямого умысла нанести травму Фамейе, позвонил ему после игры и принес извинения. Так как действия капитана «Пари НН» повлекли за собой травму футболиста, КДК в соответствии с регламентом принял решение дисквалифицировать игрока на три матча.

Для Гоцука это вторая прямая красная карточка за карьеру. 31-летний защитник на профессиональном уровне 331 матч.