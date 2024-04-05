Капитан «Пари НН» Гоцук дисквалифицирован на три матча
КДК РФС принял решение о трехматчевой дисквалификации защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.
КДК РФС принял решение о трехматчевой дисквалификации защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.
В матче 22‑го тура РПЛ против «Балтики» (0:2) капитан «Пари НН» нанес травму нападающему Джоэлю Фамейе, который не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. У него диагностировали повреждение структур коленного сустава, из-за которого ганец выбыл из строя минимум на месяц.
После просмотра ВАР Гоцук получил прямую карточку. Позднее он заявил, что не имел прямого умысла нанести травму Фамейе, позвонил ему после игры и принес извинения. Так как действия капитана «Пари НН» повлекли за собой травму футболиста, КДК в соответствии с регламентом принял решение дисквалифицировать игрока на три матча.
Для Гоцука это вторая прямая красная карточка за карьеру. 31-летний защитник на профессиональном уровне 331 матч.
«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч нижегородцы проведут в субботу, 6 апреля, дома против «Краснодара». Гоцук также не сможет помочь своей команде в играх с «Оренбургом» и московским «Динамо».