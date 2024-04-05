Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
4.04
Гранада
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
4.04
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Пари НН» Гоцук дисквалифицирован на три матча

КДК РФС принял решение о трехматчевой дисквалификации защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.

Пари Нижний Новгород
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В матче 22‑го тура РПЛ против «Балтики» (0:2) капитан «Пари НН» нанес травму нападающему Джоэлю Фамейе, который не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. У него диагностировали повреждение структур коленного сустава, из-за которого ганец выбыл из строя минимум на месяц.

После просмотра ВАР Гоцук получил прямую карточку. Позднее он заявил, что не имел прямого умысла нанести травму Фамейе, позвонил ему после игры и принес извинения. Так как действия капитана «Пари НН» повлекли за собой травму футболиста, КДК в соответствии с регламентом принял решение дисквалифицировать игрока на три матча.

Для Гоцука это вторая прямая красная карточка за карьеру. 31-летний защитник на профессиональном уровне 331 матч.

«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч нижегородцы проведут в субботу, 6 апреля, дома против «Краснодара». Гоцук также не сможет помочь своей команде в играх с «Оренбургом» и московским «Динамо».

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Капитан «Пари НН» Гоцук дисквалифицирован на три матча
Большунов обошел Коростелева в разделке на этапе Кубка России
Карпин и Онопко получили дисквалификации на матч Кубка России
Магомед Адиев назначен на должность главного тренера «Ахмата»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь