Дасаев: Я бы не сказал, что Акинфеев — это мировой уровень

66-летний Ринат Дасаев, когда-то входивший в число лучших футбольных вратарей мира, ответил на вопрос, соответствует ли игра Игоря Акинфеева мировому уровню.

«Я бы не сказал, что у Игоря сильно мировой уровень. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими. Хотя Акинфеев — единственный вратарь, который следует тренировочному процессу Советского Союза. Его первым тренером был Владимир Астаповский, он его правильно воспитывал, мы в хороших отношениях. Плюс считаю, что и я какой-то вклад внес — все-таки работал с ним четыре-пять лет», — приводит слова Дасаева Sports.ru.

Ринат Дасаев работал с Акинфеевым в юношеской сборной Москвы и в главной сборной России.