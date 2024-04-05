Дасаев: Я бы не сказал, что Акинфеев — это мировой уровень
Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил уровень игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил уровень игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
66-летний Ринат Дасаев, когда-то входивший в число лучших футбольных вратарей мира, ответил на вопрос, соответствует ли игра Игоря Акинфеева мировому уровню.
«Я бы не сказал, что у Игоря сильно мировой уровень. Мировой — это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими. Хотя Акинфеев — единственный вратарь, который следует тренировочному процессу Советского Союза. Его первым тренером был Владимир Астаповский, он его правильно воспитывал, мы в хороших отношениях. Плюс считаю, что и я какой-то вклад внес — все-таки работал с ним четыре-пять лет», — приводит слова Дасаева Sports.ru.
Ринат Дасаев работал с Акинфеевым в юношеской сборной Москвы и в главной сборной России.
Во время футбольной карьеры Ринат Дасаев выступал за астраханский «Волгарь», московский «Спартак» и испанскую «Севилью». В составе красно-белых Дасаев дважды становился чемпионом СССР — в 1979 и 1987 годах. За сборную СССР Дасаев провел 91 матч. Голкипер становился бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года и серебряным призером Чемпионата Европы 1988 года. В чемпионатах СССР Дасаев шесть раз становился обладателем приза «Вратарь года», а в 1988 году был признан лучшим вратарем мира по результатам опроса Международной федерацией футбольной истории и статистики.