Черчесов не смог назвать лучшего футболиста РПЛ прямо сейчас

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Станислав Черчесов отметил, что сейчас нет команд и футболистов, которые были бы наголову выше других.

«Интрига в борьбе за победу в РПЛ обострилась отчасти потому, что “Зенит” просел. Уход таких игроков, как Кузяев и Малком, не мог пройти безболезненно. Ни один клуб мира не может просто так потерять своих условных Роналдо или Месси. Но постепенно “Зенит” после зимней паузы будет прибавлять. Я присутствовал на игре Кубка России “Спартак” — “Зенит” и было видно, что Педро, Артур и Нино вливаются в состав, и определенный качественный скачок в игре с их появлением наблюдается. Но средний уровень команд чемпионата выравнивается. Середняки тоже прибавляют, очки не даются лидерам легко в любом матче. Да, интересный сценарий в РПЛ наблюдается. Но в качестве футбола мы что-то потеряли», — сказал Черчесов в интервью «КП Спорт».

«На данный момент затрудняюсь назвать лучшего футболиста РПЛ. Кассьерра забил больше всех, в определенный отрезок был очень хорош Кордоба, была серия матчей, когда выделялся Бителло. Но в РПЛ с игроками сейчас такая же ситуация, как и с командами — нет футболиста, который бы выделялся на голову выше остальных», — добавил Черчесов.