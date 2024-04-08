Радимов — о Лещуке: Надо признать, что ты просто слабый вратарь
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал голкипера «Динамо» Игоря Лещука после игры со «Спартаком».
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал голкипера «Динамо» Игоря Лещука после игры со «Спартаком».
Вчера, 7 апреля, «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 23-го тура РПЛ. После первого тайма бело-голубые вели со счетом 1:0. Во втором тайме дубль оформил нападающий красно-белых Александр Соболев.
Ранее Лещук высмеял медиафутбол, где Радимов тренирует команду «Чисто Питер», сравнив его с телешоу «Дом-2». Экс-футболист ответил вратарю «Динамо». Позднее Лещук заявил, что Радимов «хайпует на его имени».
«Если после “Ростова” я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны, если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.
Личка дипломатично и, наверное, даже правильно по-человечески его оправдывает, но мы все все видели и понимаем что произошло на поле. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счет Радимова», — написал Радимов в телеграм-канале.
«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Динамо» остается на третьей позиции с 38 очками.