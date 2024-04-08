Радимов — о Лещуке: Надо признать, что ты просто слабый вратарь

«Если после “Ростова” я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны, если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.



Личка дипломатично и, наверное, даже правильно по-человечески его оправдывает, но мы все все видели и понимаем что произошло на поле. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счет Радимова», — написал Радимов в телеграм-канале.