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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Личка: Ближайшие матчи покажут, убила ли нас ментально игра со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал досадное поражение клуба в московском дерби.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В матче 23-го тура со «Спартаком» «Динамо» вышло вперед в самом начале матча, благодаря голу с пенальти мексиканца Луиса Чавеса. Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев забил дважды после ошибки голкипера бело-голубых Игоря Лещука и принес победу своему коллективу — 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чешский специалист Марцел Личка высказался о психологическом состоянии команды после данного поражения, ставшего для «Динамо» вторым подряд — в предыдущем туре москвичи дома с крупным счетом проиграли «Ростову» (1:4).

«Со “Спартаком” у команды не было психологических проблем. Мы провели хорошую игру, было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. К сожалению, очень легкими ошибками позволили сопернику победить. В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане», — приводит слова Лички Metaratings.

14 апреля и 21 апреля в рамках Российской Премьер-лиги «Динамо» предстоит сыграть выездные матчи против «Урала» и «Пари НН», соответственно. А 17 апреля также на выезде москвичи в полуфинале Пути регионов Кубка России встретятся с «Оренбургом».

После 22 сыгранных матчей «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, уступая пять очков «Краснодару» и шесть — лидирующему «Зениту».

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