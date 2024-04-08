Личка: Ближайшие матчи покажут, убила ли нас ментально игра со «Спартаком»

В матче 23-го тура со «Спартаком» «Динамо» вышло вперед в самом начале матча, благодаря голу с пенальти мексиканца Луиса Чавеса. Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев забил дважды после ошибки голкипера бело-голубых Игоря Лещука и принес победу своему коллективу — 2:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241067" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чешский специалист Марцел Личка высказался о психологическом состоянии команды после данного поражения, ставшего для «Динамо» вторым подряд — в предыдущем туре москвичи дома с крупным счетом проиграли «Ростову» (1:4).

«Со “Спартаком” у команды не было психологических проблем. Мы провели хорошую игру, было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. К сожалению, очень легкими ошибками позволили сопернику победить. В ближайших играх мы должны показать свою ментальность, будет английский режим матчей, где сыграем через три дня: в воскресенье и в среду. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане», — приводит слова Лички Metaratings.

14 апреля и 21 апреля в рамках Российской Премьер-лиги «Динамо» предстоит сыграть выездные матчи против «Урала» и «Пари НН», соответственно. А 17 апреля также на выезде москвичи в полуфинале Пути регионов Кубка России встретятся с «Оренбургом».