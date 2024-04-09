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01:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил о переходе 19-летнего Абдулло Джебова

Молодой полузащитник перешел в состав красно-белых из молодежной команды «Ростова».

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РФС

Как сообщает пресс-служба «Спартака», Абдулло Джебов будет выступать за молодежную команду красно-белых.

«Спартак» и «Ростов» согласовали трансфер 19-летнего полузащитника Абдулло Джебова. Добро пожаловать в «Спартак», — говорится в сообщении команды.

В прошлом сезоне в 19 матчах капитан молодежной команды «Ростова» забил 5 мячей и сделал 9 голевых передач.

При этом полузащитник Андрей Ишутин переходит из московского «Спартака» в «Ростов». Игрок провел 37 игр за «Спартак-2», отметился 4 голами и 7 голевыми передачами.

«Спартак» после 22 проведенных в РПЛ матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.

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