Смолов выдал худшую безголевую серию в РПЛ за 10 лет
Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов не может забить гол на протяжении уже 12 матчей РПЛ подряд. Об этом сообщает Opta Sports.
Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов не может забить гол на протяжении уже 12 матчей РПЛ подряд. Об этом сообщает Opta Sports.
Это худший результат нападающего со времен его известной безголевой серии в начале карьеры, когда с мая 2011 по апрель 2014 года он не мог забить на протяжении 45 игр. В тот период он выступал за «Динамо» и махачкалинский «Анжи».
Без учета голов с пенальти безголевая серия Смолова достигла 18 матчей. Последний раз с игры он забивал в июле прошлого года в выездном матче второго тура РПЛ против «Крыльяев Советов» (3:3). В ноябре нападающий забил мяч в Кубке России в ворота «Зенита» (1:0).
Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне нападающий провел за «бело-голубых» 27 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативных передачи. Контракт 34-летнего игрока с московским клубом действует до конца июня этого года.