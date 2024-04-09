Смолов выдал худшую безголевую серию в РПЛ за 10 лет

Это худший результат нападающего со времен его известной безголевой серии в начале карьеры, когда с мая 2011 по апрель 2014 года он не мог забить на протяжении 45 игр. В тот период он выступал за «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Без учета голов с пенальти безголевая серия Смолова достигла 18 матчей. Последний раз с игры он забивал в июле прошлого года в выездном матче второго тура РПЛ против «Крыльяев Советов» (3:3). В ноябре нападающий забил мяч в Кубке России в ворота «Зенита» (1:0).

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В этом сезоне нападающий провел за «бело-голубых» 27 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативных передачи. Контракт 34-летнего игрока с московским клубом действует до конца июня этого года.