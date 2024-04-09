Сперцян — о тренере «Краснодара» Мусаеве: Он стал более опытным

— В чем изменился Мусаев за три года отсутствия в «Краснодаре»?

— Стал более опытным. Я не могу как-то конкретно описать, в чем конкретно. Понятно, что и в плане общения с игроками, и в тактическом плане он перестроился, поскольку прошло уже три года. И Мусаев за это время поработал в другом клубе. Такой опыт не проходит бесследно.

— Что он поменял по сравнению с Ивичем?

— Изменения в атаке точно есть. Наверное, и в обороне, но вам лучше спросить у наших защитников и вратаря. Если говорить об атакующих действиях, то от нас требуют больше агрессии, причем с первых минут. Есть установка с самого начала бежать вперед, если ты с мячом, и прессинговать противника, если ты без мяча. Считаю, что у нас это неплохо получалось в двух первых матчах после возвращения Мурада Олеговича, — приводит слова Сперцяна «Известия».

13 марта «Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. Под руководством 46-летнего специалиста «Краснодар» провел 48 матчей, в которых одержал 27 побед, 11 встреч свел вничью и в 10 проиграл.

На следующий день стало известно, что Мурад Мусаев вновь возглавит «быков» до конца сезона. Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером национального чемпионата.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241073&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.