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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Галактионов: Дзюба и Тикнизян будут готовы сыграть против ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча с ЦСКА.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» встретится с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ 13 апреля. Игра пройдет на домашней арене «железнодорожников».

Дзюба из-за повреждения пропустил два матча в чемпионате России и один в Кубке страны. Тикнизян получил повреждение в ответном матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики». Из-за травмы он пропустил товарищеские матчи сборной Армении с командами Косова и Чехии.

«На самом деле непосредственно травмированных у нас осталось немного. Дзюбу ждем уже вот‑вот, он вернулся к тренировкам в общей группе, с Ньямси ситуация чуть сложнее. Все остальные в строю. Тикнизян уже был готов играть с “Ахматом”, но ситуация позволяла не рисковать и дать ему еще одну полноценную неделю для набора кондиций. Безусловно, он может сыграть с ЦСКА. По здоровью и Тикнизян, и Дзюба будут готовы к матчу, но по тому, как распределим их игровое время, решим уже ближе к игре», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке с 36 очками. Столько же очков у ЦСКА, который занимает четвертое место, но армейцы обходят «Локо» по дополнительным показателям.

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