Галактионов: Дзюба и Тикнизян будут готовы сыграть против ЦСКА

«На самом деле непосредственно травмированных у нас осталось немного. Дзюбу ждем уже вот‑вот, он вернулся к тренировкам в общей группе, с Ньямси ситуация чуть сложнее. Все остальные в строю. Тикнизян уже был готов играть с “Ахматом”, но ситуация позволяла не рисковать и дать ему еще одну полноценную неделю для набора кондиций. Безусловно, он может сыграть с ЦСКА. По здоровью и Тикнизян, и Дзюба будут готовы к матчу, но по тому, как распределим их игровое время, решим уже ближе к игре», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».