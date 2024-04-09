Галактионов: Дзюба и Тикнизян будут готовы сыграть против ЦСКА
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча с ЦСКА.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча с ЦСКА.
«Локомотив» встретится с ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ 13 апреля. Игра пройдет на домашней арене «железнодорожников».
Дзюба из-за повреждения пропустил два матча в чемпионате России и один в Кубке страны. Тикнизян получил повреждение в ответном матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России против калининградской «Балтики». Из-за травмы он пропустил товарищеские матчи сборной Армении с командами Косова и Чехии.
«На самом деле непосредственно травмированных у нас осталось немного. Дзюбу ждем уже вот‑вот, он вернулся к тренировкам в общей группе, с Ньямси ситуация чуть сложнее. Все остальные в строю. Тикнизян уже был готов играть с “Ахматом”, но ситуация позволяла не рисковать и дать ему еще одну полноценную неделю для набора кондиций. Безусловно, он может сыграть с ЦСКА. По здоровью и Тикнизян, и Дзюба будут готовы к матчу, но по тому, как распределим их игровое время, решим уже ближе к игре», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке с 36 очками. Столько же очков у ЦСКА, который занимает четвертое место, но армейцы обходят «Локо» по дополнительным показателям.