ЦСКА продлил контракт с Федором Чаловым
ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым.
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ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым.
Новое соглашение с 25-летним нападающим действует до конца сезона-2024/25. Прежний контракт Чалова истекал в декабре 2024 года.
Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду он дебютировал в сентябре 2016 года. С тех пор нападающий провел за армейцев 251 матч, в которых забил 85 мячей и сделал 42 результативные передачи.
В текущем сезоне Чалов провел 31 матч, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.