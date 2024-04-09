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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА продлил контракт с Федором Чаловым

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 25-летним нападающим действует до конца сезона-2024/25. Прежний контракт Чалова истекал в декабре 2024 года.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду он дебютировал в сентябре 2016 года. С тех пор нападающий провел за армейцев 251 матч, в которых забил 85 мячей и сделал 42 результативные передачи.

В текущем сезоне Чалов провел 31 матч, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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