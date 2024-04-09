ЦСКА продлил контракт с Федором Чаловым

Новое соглашение с 25-летним нападающим действует до конца сезона-2024/25. Прежний контракт Чалова истекал в декабре 2024 года.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду он дебютировал в сентябре 2016 года. С тех пор нападающий провел за армейцев 251 матч, в которых забил 85 мячей и сделал 42 результативные передачи.

В текущем сезоне Чалов провел 31 матч, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.