Тикнизян обвинил мать своего ребенка в краже денег

Футболист обвинил ее в том, что она без его ведома снимала деньги с его банковской карты. Девушка опубликовала в соцсетях копию заявления из которого следует, что средства снимались в период с ноября по декабрь прошлого года с дополнительной карты, привязанной к счету Тикнизяна. Точная сумма в заявлении не указана.

«Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах.



Я ни разу себе не позволила не единой реакции на все, что происходит, потому что меня волновали только забота и ответственность обоих родителей перед своими маленькими детьми. Но когда я воспитываю ребенка одна, а второй живет, не принимая никакого участия, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться еще повесить на меня подобное преступление?



Мне очень сложно говорить о подобных вещах, но, возможно, именно этот случай обретет справедливость, и что-то заставит людей задуматься о своих действиях», — написала Строкова.