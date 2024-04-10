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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Тикнизян обвинил мать своего ребенка в краже денег

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян написал заявление в полицию на свою бывшую девушку Кристину Строкову.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Футболист обвинил ее в том, что она без его ведома снимала деньги с его банковской карты. Девушка опубликовала в соцсетях копию заявления из которого следует, что средства снимались в период с ноября по декабрь прошлого года с дополнительной карты, привязанной к счету Тикнизяна. Точная сумма в заявлении не указана.

«Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах.

Я ни разу себе не позволила не единой реакции на все, что происходит, потому что меня волновали только забота и ответственность обоих родителей перед своими маленькими детьми. Но когда я воспитываю ребенка одна, а второй живет, не принимая никакого участия, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться еще повесить на меня подобное преступление?

Мне очень сложно говорить о подобных вещах, но, возможно, именно этот случай обретет справедливость, и что-то заставит людей задуматься о своих действиях», — написала Строкова.

В январе 2021 года у Тикнизяна и Строковой родился сын Эмилиан. Летом 2023 года стало известно об отношениях футболиста с ведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной. В ноябре они сыграли свадьбу.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне 24-летний полузащитник провел за «железнодорожников» 26 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

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Первый тайм: 0:1
Локомотив
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